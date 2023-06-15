انت الان تتابع خبر نصف مليون لاجيء سوري يعيش خارج المخيمات في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



وتشارك في المؤتمر، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.



وتبدأ الاجتماعات في جلسة عامة، تتضمن تصريحات صحفية لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، حيث يلقي خلالها الصفدي تصريحات صحفية.



ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660,022 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية حتى 31 أيار 2023.



ويعيش 524.475 لاجئا سوريا في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 لاجئا آخرون في مخيمات مخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وأطلق الأردن منذ العام 2015، خطة استجابة سنوية للاستجابة للأزمة السورية، تتألف من 3 مكونات رئيسية، هي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين.



ويلي الجلسة العامة صورة جماعية للوفود الرسمي المشاركة ثم مؤتمر صحفي، وبعدها جلسات عامة، ثم جلسة ختامية يعلن خلالها تعهدات الدول المانحة لدعم الشعب السوري في سوريا والدول المستضيفة المجاورة.



تعهدات سنوية لدعم السوريين



ومنذ بداية الصراع في سوريا عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية ومساعدة الاستقرار.



في مؤتمر بروكسل 1، الذي عقد خلال يومي 4-5 نيسان 2017، تعهدّ المانحون بتقديم 5.6 مليار يورو مساعدات لعام 2017، و3.47 مليار يورو مساعدة للفترة 2018-2020.



وتعهد المانحون في مؤتمر بروكسل 2، الذي عقد خلال يومي 24-25 نيسان 2018، بتقديم 3.5 مليار يورو لعام 2018، و2.7 مليار يورو للفترة 2019-2020.



مؤتمر بروكسل 3، الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 آذار 2019، تعهّد المانحون فيه بتقديم 6.2 مليار يورو لعام 2019، و2.4 مليار يورو لعام 2020 وما بعده.



وفي بروكسل 4، قالت المفوضية الأوروبية، إن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، تعهدوا تقديم 6.9 مليار يورو (7.7 مليار دولار)، بينها 4.9 مليار للعام 2020.



وفي مؤتمر بروكسل 5، الذي اشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضا، تعهد المجتمع الدولي بـ 5.3 مليار يورو لعام 2021 وما بعده لسوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.



ومن هذا المبلغ، وفر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليار يورو، يشمل 1.12 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و 2.6 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ككل أكبر مانح، حيث ساهم بشكل جماعي بمبلغ 24.9 مليار يورو من المساعدات الإنسانية، والمساعدة في مجال الاستقرار والصمود منذ بداية الأزمة في عام 2011 لمعالجة تداعياتها.



خلال مؤتمر بروكسل 6، تعهّد المجتمع الدولي بتقديم قرابة 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده.



ومن هذا المبلغ، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 4.8 مليار يورو، مع أكثر من 3.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و 1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وهدف مؤتمر بروكسل منذ عام 2017، لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للشعب السوري المتضرّر من الصراع الدائر ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



ويساعد المؤتمر أيضًا في حشد الدعم المالي الذي تشتدّ الحاجة إليه لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المُضيفة في بلدان الجوار، وإبقاء سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ومتابعة حوار شامل مع المجتمع المدني وتعميقه.





