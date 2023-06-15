انت الان تتابع خبر وصول نصف مليون حاج إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى ،الخميس، 585 ألف حاج من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية السعودية لأداء فريضة حج هذا العام.

وبحسب إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، للجنة الحج، أكدت أن العدد الإجمالي للحجاج الواصلين أمس الأربعاء بلغ 28531 حاجا، منهم 25267 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، واستقبل مركز الهجرة 80 رحلة تقل 2882 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 10رحلات تقل 382 حاجا.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج الذين غادروا اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بلغ 471051 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج الذين بقوا في المدينة المنورة حتى اليوم 114830 حاجا من جنسيات مختلفة.





