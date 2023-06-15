انت الان تتابع خبر بعد توقيع البيان المشترك .. وزير الخارجية السعودي يزور طهران السبت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد توقيع الطرفين بيانا مشتركا يتضمن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعلن إيران بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور طهران ،السبت، حيثت سيتم إعادة فتح القنصلية والسفارة السعوديتين في إيران.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد كشف، الإثنين الماضي، أنّ وزير الخارجية السعودي سيزور طهران قريباً.



وتعد زيارة بن فرحان المرتقبة إلى إيران الأولى لوزير خارجية سعودي منذ أكثر من عقد من الزمن، وتأتي بعد اتفاق بين البلدين لاستئناف العلاقات.



وتوصلت طهران والرياض، بوساطة بكين، إلى اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، أنهى سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ليعلن الطرفان استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية في بيان ثلاثي صادر عن بكين بعد ختام مباحثات استمرت أربعة أيام استضافتها الصين.



والمباحثات التي توّجت باتفاق استئناف العلاقات بين البلدين جاءت بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما ورد في البيان الثلاثي.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض وقنصليتها وممثليتها لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وقال بيان مشترك وقعته السعودية وإيران، نيسان الماضي، إن البلدين سيعيدان فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق تم بوساطة الصين في مارس الماضي.



وذكر البيان أن البلدين ناقشا استئناف الرحلات الجوية والزيارات الثنائية للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين.



وصدر البيان المشترك في ختام مباحثات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الصينية بكين الخميس.



قالت قناة الإخبارية الرسمية السعودية، الخميس، إن وزيري خارجية إيران والسعودية التقيا في الصين في أول اجتماع رسمي لكبار دبلوماسييهما منذ أكثر من سبع سنوات.



ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" نص البيان الذي جاء فيه "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".



وأكد الجانبان "حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين (...) والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب"، وفقا للبيان.



واتفق الجانبان على "إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد، ومواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة".



وعبر الجانبان عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما".



كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها، وفقا للبيان.