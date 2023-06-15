انت الان تتابع خبر "الأوروبي" يتعهد بملياري يورو للاجئين السوريين والبلاد المضيفة لهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي للاجئين السوريين والمنطقة بقيمة ملياري يورو.



وقال بوريل على هامش أعمال مؤتمر بروكسل 7 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة إنّ الاتحاد الأوروبي يريد التقدم في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة بموجب القرار الأممي 2254 نحو حل سياسي وشامل للأزمة السورية.



وأضاف، أنّه يجب العمل على حل طويل الأمد لوضع اللاجئين السوريين.



ورفض استخدام اللاجئين لأسباب سياسية، حيث إنّ الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية إلى سوريا غير متوافرة حاليا.



وأكّد بوريل، استمرار الاتحاد الأوروبي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.



وأشار، إلى أنه يجب المحافظة على الالتزام بالعدالة.



ويدرس الاتحاد الأوروبي وفقا لبوريل إمكانية دعم آلية جديدة لاكتشاف مصير وأماكن المفقودين.

