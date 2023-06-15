انت الان تتابع خبر مصر تدشن (خط التجارة العربي) بالتعاون مع الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، عن تدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية.



وقال خلال كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "عملنا بروتوكول تعاون بنعمل خط "التجارة العربي" لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة وإحنا من منطقة العقبة إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".



وأكد الوزير أنه "تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية، والقوات المسلحة لتعظيم التجارة والموانئ وخدمة أشقائنا في منطقة الخليج العربي وخاصة الأردن والعراق لنقل صادراتهم للعالم عن طريق الموانئ المصرية".



وأضاف أن خط التجارة العربي يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، بريا وباستخدام السكك الحديد إلى منطقة العقبة.



وأوضح أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات شركة مملوكة لـ مصر والأردن والعراق.



ولفت إلى أن الخط يساهم في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى أمريكا وكل دول أوروبا، معلنا الاتفاق مع الشركاء في شركة cma على النقل بنظام الفراغات، على المراكب التي تأتي لمنطقة بورسعيد.



وأشار إلى التنسيق مع كل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مضيفا: "نتحرك من طريق عرضي 1؛ إما ندخل على شرق بورسعيد أو نمر عبر الأنفاق والعبور لغرب بورسعيد".



وأكد أهمية الخط في التعظيم من التجارة والموانئ على البحر المتوسط والربط بين البحرين، وخدمة الأشقاء في دول الخليج العربي والأردن والعراق، ونقل كل صادرات الأردن والعراق من خلال الموانئ المصرية لكل دول أوروبا.



وتعمل مصر على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، وسوف يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع.