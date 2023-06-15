انت الان تتابع خبر صار أسهل .. تعديلات جديدة على السفر لأوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، على تعديل نظام تأشيرة "شنغن" الحالي ليصبح بشكل كبير رقميًا، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

بفضل هذا التغيير، سيصبح الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أسهل، حيث لن يكون هناك حاجة للإجراءات الورقية أو الطوابع والملصقات للحصول على تأشيرة "شنغن".

وبمجرد اعتماد القانون الجديد رسميًا وبدء تنفيذه، سيتمكن المسافرون الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بدلاً من الحضور شخصيًا إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرة.

من جانبه، أكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، أحد أبرز المؤيدين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين سيجدون هذه العملية "أسهل وأرخص وأسرع".

وصرحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من جهتها أن هذا التغيير سيعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات.

وتشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جواز سفرهم.

ومع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.

وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظاماً مماثلاً حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق، وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.

ويفرض نظام الاتحاد الأوروبي الجديد على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصياً إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.