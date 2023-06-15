انت الان تتابع خبر تعهدات بتقديم 9.6 مليار يورو للسوريين والدول المستضيفة للاجئين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ إجمالي التعهدات في مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة 9,6 مليار يورو منها 5.6 مليار يورو في شكل منح.

ويمثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 70 بالمئة من المنح التي تم التعهد بها بقيمة 3.8 مليار يورو.

وبالإضافة إلى المنح، أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن قروض (بشروط ميسرة) بمبلغ 4 مليارات يورو ما يعني أنه تم جمع هذا العام ما مجموعه 9.6 مليار يورو في شكل منح وقروض.

يشار إلى أن تعهدات هذا العام تزيد 800 مليون يورو عن تعهدات العام الماضي