انت الان تتابع خبر الاحتلال مصدوم .. تطورات جديدة في قضية عملية الحدود المصرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل وفد من ضباط جيش الاحتلال ، اليوم الخميس ، الى جمهورية مصر العربية في إطار التحقيق بالعملية التي نفّذها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح وقتل خلالها 3 جنود إسرائيليين.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري إن فريق التحقيق التابع للاحتلال يريد أن يعرف لماذا تخلى الجندي المصري عن موقع حراسته العسكري في عمق سيناء وذهب لتنفيذ تلك العملية.

وأوضح الموقع أن جيش الإحتلال يريد الإطلاع على كيفية تسلل الجندي المصري للحدود من الجانب المصري وقطعه مسافة خمسة كيلو مترات باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، ومعرفته بدقة كيف يتسلق الجرف ويفتح في غضون دقيقة الفتحة الموجودة في السياج الحدودي.

وأضاف أن جيش الإحتلال فوجئ بالمهارات القتالية للجندي المصري وطلب من المصريين إجابات واضحة لم يتلقاها بعد.

وأوضح الموقع أن هناك انتقادات لعدم تجاوب المصريين في التحقيقات، حيث أنهم لم يقدموا للاحتلال حتى الآن إجابات واضحة حول ملابسات الحادث.

وينتظر جيش الإحتلال حاليا، حسب الموقع نفسه، نتائج إضافية من مختبر الطب الشرعي من موقع الهجوم من أجل استكمال التحقيق.