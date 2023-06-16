انت الان تتابع خبر زعيمان عربيان إلى جانب بوتين في سان بطرسبورغ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة عمل إلى بطرسبورغ اليوم الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما سيشارك في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.



وحسب معلومات صحفية، فإن لقاء بوتين والشيخ محمد سيعقد في الساعة الـ11 صباح اليوم (الـ8 بتوقيت غرينيتش)، قبل أن يشارك الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى في الساعة الثانية بعد الظهر.



وتشارك الإمارات في نسخة 2023 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بصفة ضيف شرف، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح له اليوم الجمعة اهتمام روسيا بتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الإمارات.



كذلك يشارك الرئيس الجزائري الزائر لروسيا حاليا في أعمال المنتدى الاقتصادي، ومن المرتقب أن يوجه كلمة أمام المشاركين فيه.



وفي وقت سابق أعلن بيسكوف أن كلمة بوتين في منتدى بطرسبورغ ستشمل تقييما مفصلا للاقتصاد الروسي، والخطوط العريضة لتطوره.

