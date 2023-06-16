انت الان تتابع خبر نتنياهو يرتب زيارة قريبة إلى تركيا للقاء أردوغان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية عبرية، ليل الخميس، بأن محادثات تجري بين تل أبيب وأنقرة، بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا خلال الأسابيع المقبلة.



وكشف الصحفي السياسي الإسرائيلي باراك ديفيد، عن أن "محادثات تجري بين مكتبي نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الزيارة".



وقالت قناة "INEWS24" إن هذه المعلومات تأتي عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، ووزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، حيث "ناقشا أهمية العلاقات الثنائية للاستقرار الإقليمي وسبل تطويرها"، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.



بدورها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن المسؤولين في مكتب نتنياهو، يعتقدون أن أردوغان سيوافق على هذا اللقاء على ضوء المساعي لإعادة بناء علاقات قوية بين إسرائيل وتركيا، الأمر الذي مهد له الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لافتة إلى أن مكتب نتنياهو يبذل جهودا حثيثة خلف الكواليس لترتيب هذا اللقاء، وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي بالقول إن الاتصالات بهذا الشأن "وصلت مرحلة متقدمة".



في المقابل، نقلت القناة عن مصادر دبلوماسية أخرى قولها إن عملية ترتيب مثل هذا اللقاء لن تكون بهذه السهولة، وإن أردوغان سيرد بإيجابية على التوجهات الإسرائيلية "إذا اقتنع أن نتنياهو سيأتي بأخبار سارة بشأن قضية الغاز".



وكان نتنياهو تحدث هاتفيا مع أردوغان قبل نحو أسبوعين وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، فيما زار وزير الخارجية الإسرائيلي أنقرة في فبراير الماضي.

