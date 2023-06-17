انت الان تتابع خبر شهيد برصاص الاحتلال خلال عملية هدم منزل في نابلس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد ناشط فلسطيني وجرح فلسطينيان آخران إصابة أحدهما خطيرة الخميس خلال عملية هدم منزل نفذها جيش الاحتلال في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. وتحدث الاحتلال عن تسجيل "إصابات".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب خليل يحيى أنيس (20 عاماً)" بعد إصابته "برصاص الاحتلال الحي في رأسه في مدينة نابلس".

وأكد مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس أن أنيس استشهد "وهو مشتبك" مع جيش الإحتلال.

وأكدت مجموعة عرين الأسود في ملصق نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تزف بكل فخر واعتزاز الشهيد خليل انيس الذي استشهد على أرض نابلس في اشتباك مسلح مع قوات الغدر الصهيوني.

وقالت وزارة الصحة إن فلسطينيين آخرين جرحا. وذكر مستشفى النجاح في نابلس حيث نقل الجريحان أن إصابة احدهما خطرة.

وصرح شهود عيان لوكالة فرانس برس أن قوة كبيرة من جيش الإحتلال اقتحمت مدينة نابلس منتصف ليل الأربعاء الخميس وحاصرت منزل الاسير أسامة الطويل أحد قادة مجموعة عرين الاسود و"فجرت منزل العائلة في الطابق الرابع".

واضاف الشهود أن جرت اشتباكات مسلحة ومواجهات بالحجارة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه قام بعملية في نابلس استمرت حتى فجر الخميس وتحدث عن تسجيل "إصابات" خلالها.