انت الان تتابع خبر تعادل معان والأهلي في بطولة الدرع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجح فريق الأهلي بفرض التعادل على نظيره معان، ضمن بطولة درع المئوية لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن اليوم الثاني في الجولة السادسة من البطولة، بهدف لكل منهما، سجل هدف معان إبراهيم الرواد في الدقيقة 56، ليحقق الأهلي التعادل في الوقت بدل الضائع قبيل نهاية اللقاء عن طريق خالد الدردور.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 7 فيما رفع معان رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر. ويلتقي في وقت لاحق اليوم في قمة الجولة فريقا الرمثا والوحدات.