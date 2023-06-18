انت الان تتابع خبر مصرع 11 شخصا وفقدان 20 جراء إعصار في البرازيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، وفقد ما لا يقل عن 20 آخرين في ولاية "ريو جراند دو سول" جنوب البرازيل، في حصيلة أولية بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية (انبأ)، ذكرت حكومة الولاية أن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، وأن طائرات هليكوبتر حلقت في المنطقة التي غمرتها الفيضانات بحثًا عن مفقودين.

وأشارت الحكومة إلى أن بلدة "كارا "تعتبر أكثر البلدات تضررا من الإعصار، ويبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف، حيث لجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى المنشآت الرياضية للاحتماء بداخلها.

يذكر أن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين، كما حذرت من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.

