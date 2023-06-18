انت الان تتابع خبر المركز السوري للزلازل يرصد 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجّل المركز السوري للزلازل، 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية اليوم، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي، سجلت حتى الساعة 4:23 من صباح اليوم 3 هزات في تركيا، تراوحت شدتها ما بين 2.9 و3.7 درجات على مقياس ريختر، و3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شدتها ما بين 1.6 و2.5 درجة.

وأشار إلى أن المحطات سجلت أيضًا هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب اللاذقية بقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر.