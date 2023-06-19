13 إصابة بالرصاص خلال عدوان الاحتلال على جنين

انت الان تتابع خبر13 إصابة بالرصاص خلال عدوان الاحتلال على جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب، صباح اليوم الإثنين، 13 فلسطينيا بالرصاص بينهم اثنان بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.



وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر ل"وفا"، إن 13 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما إثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الاصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.



ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.



وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها