إصابة 22 فلسطينيا بينهم 5 بحالة حرجة باقتحام الاحتلال لجنين

انت الان تتابع خبر إصاة 22 فلسطينيا بينهم 5 بحالة حرجة باقتحام الاحتلال لجنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب صباح اليوم الإثنين، 22 مواطنا فلسطينيا بالرصاص، بينهم خمسة بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 7 إصابات، احداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، ونقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الاعصاب في مستشفى الرازي، فيما نقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.



ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



