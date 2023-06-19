انت الان تتابع خبر اصابة 6 مِن جنود الاحتلال في جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيليين صباح الاثنين خلال اقتحامهم لجنين ، حيث وقعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين



وذكر موقع والا العبري: "ارتفع عدد الجنود المصابين في كمين جنين إلى 6 بعضهم حالته خطيرة".



وبحسب موقع والا العبري: "مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات - العبوات فاجأت الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة".



وأصيب، صباح اليوم الإثنين، 22 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي بينهم 3 بحالة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.