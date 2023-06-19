انت الان تتابع خبر الكويت تُعلن أسماء حكومتها الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الأميري في الكويت صدور مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 15 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ،الاثنين، صدور أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ "سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وكان الديوان الأميري أعلن الثلاثاء الماضي، تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وشغل الفريق أول الشيخ أحمد النواف، منصب وكيل وزارة الداخلية ثم محافظا لحولي ثم وزيرا للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ عدة أشهر.

