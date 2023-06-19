4 شهداء و45 جريحًا باقتحام الاحتلال لجنين

انت الان تتابع خبر4 شهداء و45 جريحًا باقتحام الاحتلال لجنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الصحة صباح الإثنين باستشهاد 4 مواطنين بينهما طفل، برصاص الاحتلال وإصابة 45 آخرين، بينهم 4 بحالة الخطر خلال اقتحام مخيم جنين صباح الاثنين

وأوضحت الوزارة أن الشهداء هم الطفل أحمد صقر (15 عامًا)، والشاب خالد عصاعصة (21 عامًا)، والشاب قسام أبو سرية (29 عامًا) وقيس مجدي عادل جبارين (21 عامًا)



ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومسلحين فلسطينيين في جنين وحي الجابريات، فيما دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع، نحو المواطنين المدنيين ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بينها حالات حرجة

ومع اقتحام آليات الاحتلال للحي في جنين، فجّر المقاومون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في الآليات العسكرية مما أدى لإعطاب عدد منها واشتعال النار فيها