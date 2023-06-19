انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب تركيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا (آفاد)، إن زلزالا بقوة 4.3 درجات ضرب إقليم أرضروم في شمال شرق البلاد.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تم تسجيل الهزات في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي في منطقة أشكالي.

وذكرت الهيئة، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 12.52 كلم.

ويوم أمس أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة أضنة التركية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات في محافظة ملاطية شرقي البلاد في الساعة 18.36 من يوم الأحد بالتوقيت المحلي.