انت الان تتابع خبر مصر تصدر حكما مشددا ضد محمد علي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة مصرية بحبس المقاول الهارب بإسبانيا محمد علي لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه بمليون و350 ألف جنيه، وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.



وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2019، دبر المتهمون من الأول وحتى العاشر تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب، منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.



وجاء الحكم على خلفية محاكمة 24 متهما، بينهم شركاء المقاول الهارب محمد علي، في القضية رقم 1530 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا، بالجوكر.





