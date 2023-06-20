انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحة أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين، كما واصلت التضييق على دخول المصلين واحتجزت هويات العديد منهم عند بواباته وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.