انت الان تتابع خبر مقتل 4 صهاينة برصاص فلسطيني في مستوطنة عيليي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قُتل 4 مستوطنين صهاينة ،وأصيب 4 آخرين، الثلاثاء، في عملية إطلاق نار من شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة "عيلي"، وفق ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 6 مستوطنين على الأقل أصيبوا بعملية إطلاق النار بينهم إصابتان بحالة حرجة.



وأوضحت نجمة داوود الحمراء، إنه تم نقل حالتان إلى المستشفى، فيما عُلجت 4 إصابات في مكان الحادث.

وعُلم أن العملية نفذت في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 3 بجراح متفاوتة الخطورة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".