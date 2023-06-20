انت الأن تتابع خبر بأمر ملكي .. تنفيذ حكم القتل بحق سعودي ارتكب جريمة ضحيتها والده والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية في السعودية الثلاثاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة.



وقالت الوزارة إن مطر بن عبد الله بن غويزي القثامي سعودي الجنسية، أقدم على قتل والده وذلك بالترصد له وضربه بقطعة حديدية عدة مرات على رأسه وطعنه بسكين في رقبته ثم نحره.

وأفادت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.



وذكرت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مطر بن عبد الله بن غويزي القثامي يوم الثلاثاء 20 يونيو بمنطقة مكة المكرمة.