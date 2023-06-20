انت الأن تتابع خبر استشهاد شاب فلسطيني في عملية مستوطنة عيلي والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء 20 يونيو 2023، الشهيد القسامي مهند شحادة أحد منفذي عملية إطلاق النار البطولية بمستوطنة عيلي بين نابلس و رام الله.



وقالت الحركة في بيان صحفي وصل شهاب:" نبارك عملية إطلاق النار البطولية بين نابلس ورام الله والتي جاءت ردًّا طبيعيًّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخططات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده".



وتابعت "إننا إذ نزف إلى أبناء شعبنا البطل وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية، أحد أبطال العملية، الشهيد المجاهد القسامي: مهند فالح شحادة (26 عامًا)، الحافظ لكتاب الله والأسير المحرر، وهو من قرية عوريف جنوب غرب نابلس، لنؤكد أنّ من حق شعبنا الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة:



وأكدت أن على حكومة الاحتلال أن تدرك أن استمرارها في إجرامها بحق شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقض مضاجع دولتهم الهشة وتحيل ليل جنودهم ومستوطنيهم إلى كابوس.



و الشهيد يبلغ من العمر 26 عاما، من مواليد عام 1997، وهو خريج كلية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وكان أميرا للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) بالكلية.

