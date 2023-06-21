انت الأن تتابع خبر المغرب : تعيين قناصل عامين جدداً والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - عين المغرب 23 قنصلا في بلدان مختلفة، وذلك في إطار عملية الحركة الانتقالية برسم سنة 2023 لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها الثلاثاء انه وبعد فتح باب الترشيحات، تم تعيين 23 قنصلاً عاماً جديداً في عدة بلدان، أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي عدد المراكز القنصلية.



وقد أخذت هذه الحركة الانتقالية بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم. وفي هذا الصدد، سيتم إعادة فتح مركزين قنصليين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي، وكذا افتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بميامي، وذلك لتخفيف الضغط على القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك ومصلحة الشؤون القنصلية بواشنطن.



وعليه، فإن 39 في المائة من القناصل العامين الذين تم تعيينهم، من النساء، حيث يشغلن مناصب قنصلية مهمة، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا.