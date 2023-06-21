انت الأن تتابع خبر استشهاد طفلة متأثرة بجروحها بعدوان الاحتلال الأخير على جنين والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - استشهدت الطفلة سديل غسان نغنغية تركمان (15 عاما)، متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس خلال عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى جنين عن استشهاد الطفلة سديل غسان نغنغية، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء رصاصة في الرأس خلال عدوان الاحتلال على جنين وخيمها فجر الإثنين.

وبذلك ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 7 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة.

وبارتقاء الطفلة نغنغية، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 174 شهيدا، بينهم 30 طفلا.