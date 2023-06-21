انت الأن تتابع خبر هنية يهدد الاحتلال: هذا أول الغيث والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، إلى المزيد من الأعمال البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية في تصريح تعقيباً على عملية سلواد التي قتل فيها أربعة مستوطنين:" نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى، وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد".

وتقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحه "بتحية اعتزاز وإكبار من شعبنا البطل المقاوم في الضفة وعلى رأسهم الشهداء الأبرار وعوائلهم الكرام ومن المقاومين الأبطال الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وبطولة، وندعوهم للمزيد من الأعمال البطولية."