انت الأن تتابع خبر وصول 796 ألف حاج إلى المدينة المنورة والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الثلاثاء، 796875 حاجاً من جنسيات عدة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول الثلاثاء، بلغ 26240 حاجاً وصل منهم 19466 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 108 رحلات تقل 3943 حاجاً، واستقبل مركز حجَّاج البر 81 رحلة تقل 2518 حاجاً.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجَّاج المغادرين، في طريقهم إلى المشاعر المقدَّسة بمكة المكرمة بلغ 652063 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الثلاثاء، 144747 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 48%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 40347 حاجاً.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1.342.351 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى الاثنين.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1.280.240 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 57.463 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 4.648 حاجاً.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة