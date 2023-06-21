انت الأن تتابع خبر تونس: قتلى وجرحى بانقلاب قطار والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 30 شخصا بجروح متفاوتة في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن، بحسب ما أعلنت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من "الفزع والهلع والإغماء" في صفوف الركاب، من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.