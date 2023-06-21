انت الأن تتابع خبر إطلاق نار على آلية عسكرية للاحتلال قرب رام الله وانسحاب المنفذ والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينية بأن شخصا داخل مركبة أطلق النار ، اليوم الاربعاء، على آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، بالقرب من مفترق عوفرا شمال رام الله، دون وقوع إصابات وانسحاب المنفذ.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال يقوم بمسح المنطقة للبحث عن المنفذ.

وكان أربعة مستوطنين قتلوا وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة عيلي الواقعة بين نابلس ورام الله شمال الضفة الغربية، الثلاثاء

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أن "الهجوم وقع في مكانين قريبين بعد أن وصل مسلحين أو 3 إلى المكان بمركبة سوداء، أطلقوا النار في محطة الوقود وقرب أحد المحال تم تصفية أحد المنفذين، وهرب مسلح أو مسلحين في مركبة مستوطن استولوا عليها من المكان".

واستشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بعد أن زعم بأنهما منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي.