انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على أهالي الجولان المحتل والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - اعتدت قوات إسرائيلية على أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء.



وأشارت الوكالة الى أن أهالي الجولان السوري المحتل قرروا الإضراب، رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم.



وتجمع المئات في مقام "أبي ذر الغفاري" بمنطقة المرج استعدادا للتوجه نحو منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة رفضا لمخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية.



وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استقدمت تعزيزات كبيرة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها.