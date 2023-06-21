انت الأن تتابع خبر السودان: تجدد الاشتباكات بعد انتهاء الهدنة والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - تجددت الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة.

ووردت تقارير صباح اليوم عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في وقت مبكر من اليوم في أجواء أم درمان، ودوي النيران المضادة للطائرات التي تطلقها قوات الدعم السريع، ونيران مدفعية من قاعدة شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض جنوب الخرطوم.