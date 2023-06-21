انت الأن تتابع خبر قطعان مستوطنون يحرقون منازل في رام الله والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، بإقدام مجموعة من المستوطنين على إحراق منازل عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.



يأتي ذلك، غداة عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، أدت إلى سقوط 4 قتلى و4 جرحى.



ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية، خصوصا إثر عملية اقتحام كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية فجر الاثنين الماضي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية حدثت خلالها اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، كما نصب الفلسطينيون كمائن محكمة لآليات مدرعة إسرائيلية ما أدى إلى إعطاب 5 منها على الأقل، وفق الإعلام الإسرائيلي.



في محصلة الاشتباكات، قتل 7 فلسطينيين بينهم طفلان، وجرح قرابة 90 شخصا حالات بعضهم خطرة، فيما أصيب 7 جنود إسرائيليين، وتم إعطاب عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

