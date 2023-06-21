بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية التركية

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رياض- احمد صلاح - بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، مع المستشار التجاري في السفارة التركية بعمان، محمد أورال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وتركيا.

ووفق بيان للغرفة الأربعاء، رحّب الرفاعي وأعضاء المجلس بأي تعاون مشترك يهدف إلى زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات ومشاريع استثمارية بين الجانبين وإقامة علاقات استراتيجية، مؤكداً عمق العلاقات الأردنية التركية التي تقوم على مرتكزات تاريخية وثقافية وجغرافية.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية التركية تفرض على الجانبين العمل معاً لتحقيق إنجازات تكاملية في العديد من المجالات، مبديا رغبة الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الملحقية التجارية، في الترتيب لزيارة وفد تجاري تركي إلى الأردن، أيلول المقبل، وعقد ملتقى أعمال أردني تركي مشترك.

وأكد أن الزيارة ستشكل فرصة حقيقية لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين؛ ما يزيد حجم التبادل التجاري الثنائي الذي لا يزال أقل من مستوى الطموحات.

من جهته، أكد أورال، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة الوفد التركي إلى الأردن، ستشكل خطوة أساسية ومهمة جداً على طريق بناء جسور التعاون والصداقة الحقيقية بين البلدين.

ودعا إلى ضرورة التركيز على أهم القطاعات التجارية ذات الاهتمام المشترك التي تخدم اقتصاد البلدين.

