انت الأن تتابع خبر السلط الصناعية تستقطب استثمارات بـ 31 مليون دينار والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - أكد محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، دعم المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، لإنجاح الاستثمار في مدينة السلط الصناعية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة السلط الصناعية للاطلاع على واقع الاستثمار في المدينة،برفقة رئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، ومدير أشغال البلقاء المهندس عامر الدباس، وعدد من مستثمري المدينة.

ووفق بيان صادر عن شركة المدن الصناعية اليوم الأربعاء، دعا أبو قاعود، إلى عقد اجتماع يضم كافة الجهات المعنية لحل القضايا التي تشكل تحديا للعملية الاستثمارية في المدينة، مشيدا بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.

من جانبه أبدى الحياري، استعداد بلدية السلط لتقديم جميع أوجه الدعم للاستثمار في المدينة، ومعالجة جميع الملاحظات المتعلقة بها بالسرعة الممكنة من خلال فرق البلدية وكوادرها.

وقدم مساعد مدير عام المدن الصناعية للتطوير، المهندس طالب السعايدة، شرحا عن جهود شركة المدن الصناعية في إيجاد حلول هندسية للشوارع المحاذية للمدينة، مؤكدا أن الشركة على أتم الاستعداد لتقديم الحلول وخدمة المستثمرين في المدينة والمناطق المجاورة لها بالتعاون مع المعنيين في المحافظة.

بدوره، قال مدير مدينة السلط الصناعية، محمود طملية، إن المدينة الصناعية استقطبت حتى الآن 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار، ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 750 فرصة عمل.

وبين أن المدينة تضم استثمارات أردنية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعية فيها والتسهيل على المستثمرين بإيصال جميع الخدمات إليهم.

وخلال الزيارة جال ابو قاعود والحضور في المدينة واطلعوا على مشروع إقامة مبان صناعية جديدة يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما زاروا مشروع محطة تنقية المدينة، وعددا من خطوط الإنتاج لشركات صناعية عاملة في المدينة.





