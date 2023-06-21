انت الأن تتابع خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في ترمسعيا والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - استشهد، ،الأربعاء، فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وكان مستوطنون متطرفون هاجموا، ظهر اليوم، ترمسعيا، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيا بالرصاص الحي، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس البلدية لافي أديب في بيان، إن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيا بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.

وأضاف أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى إحراق المحاصيل الزراعية.