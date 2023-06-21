انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعاقب جنودا عربا بالسجن بسبب قولهم "الله مع فلسطين" والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلي إن عددا من الجنود قد حوكموا عقب ما أدلوا به من تصريحات "غير ملائمة" بخصوص دعم جنين وشتم إسرائيل.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه: "متابعة للتصريحات المرفوضة التي أدلى بها جنود جيش الدفاع في مقطع الفيديو، تمت محاكمتهم انضباطيا، حيث حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة من قبل قائد مركز النقل".



وحُكم على 4 جنود بالسجن لمدة 30 يوما، في حين حكم على جندي آخر بالسجن لمدة 21 يوما، كما استنكر الجيش الإسرائيلي الكلام الذي تم التفوه به في مقطع الفيديو.



وفي وقت سابق، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يضم التصريحات "غير الملائمة" التي أدلوا بها، ما أثار تفاعلا وتعقيبا من الجيش الإسرائيلي، حيث أفادت قناة "i24 news" الإسرائيلية بأن جنودا عربا في الجيش الإسرائيلي قد صوروا أنفسهم وهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين، كما أشارت إلى أن المعنيين ظهروا في الفيديو وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين"، موجهين عبارات نابية لشتم إسرائيل.





