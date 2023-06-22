انت الأن تتابع خبر صحيفة فرنسية:إصابة 16 شخصا في انفجار باريس والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن إصابة 16 شخصا بعد الانفجار الذي وقع في أقدم حي بباريس في الدائرة الخامسة.



وأفادت الصحيفة بإصابة 16 شخصا على الأقل بعد الانفجار المترتب عن حادث غاز، حيث أكدت أن سبعة منهم في حالة حرجة نقلا عما أكده تقرير مؤقت للشرطة التي أوضحت أيضا أن تسعة أشخاص آخرين يعانون من جروح حقيقة نتيجة الحريق وانهيار المبنى.



وذكرت السلطات أن 230 من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، بالإضافة إلى 9 أطباء.



وأوردت وسائل إعلام فرنسية أن الانفجار وقع عند حوالي الساعة الخامسة مساء، حيث اندلع حريق في مبنى وانهارت واجهته الرئيسية على الطريق.



ووفقا للسلطات المحلية، يعتقد أن انفجار الغاز هو السبب الأولي، كما تم حث السكان المحليين على تجنب التجول في مكان الحادث.





