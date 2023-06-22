3 شهداء فلسطينيين بقصف مسيّرة إسرائيلية لمركبة شمالي جنين

انت الأن تتابع خبر3 لشهداء فلسطينيين بقصف مسيّرة إسرائيلية لمركبة شمالي جنين والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح -استشهد 3 فلسطينيين، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شمالي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن هناك "3 شهداء بمكان الحدث بجنين تم احتجاز جثثهم، من قبل الاحتلال ولم تعرف هويتهم بعد، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال منعت الطواقم من الاقتراب منهم أو استمرار التواجد بالمكان".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "اغتيال خلية تابعة للمقاومة بقصف من طائرة مسيرة، بعد تنفيذ عــمـلـية إطلاق نار شمال جنين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن طائرة تابعة للجيش استهدفت مركبة لمسلحين فلسطينيين كانت أطلقت النار على حاجز للجيش قرب جنين".

وبحسب مصادر عبرية، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية اغتالت خلية مكونة من 3 فلسطينيين، بعد تنفيذهم عــمـلـية إطلاق نار باتجاه حاجز الجلمة، شمالي جنين، مضيفة أن "هذه الخلية مسؤولة عن عـمليات إطلاق نار سابقة تجاه مستوطنات ومواقع بالضفة".

وذكرت القناة 12 العبرية أن هذه أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة الغربية عبر استخدام الطائرات الإسرائيلية، منذ انتهاء الانتفاضة الثانية وتحديدًا منذ 2005.