انت الأن تتابع خبر خبير أردني :مهم لحاملي هواتف ايفون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال خبير الأمن السيبراني الأردني مجدي القبالين، الخميس، إن تحديث هواتف أبل "الأيفون" iOS 16.5.1 يعالج ثغرات أمنية حساسة.



وأضاف القبالين عبر صفحته على الفيسبوك أن التحديث يعالج عدة ثغرات مشيراً أن التحديث متوفر الآن من خلال اتباع التالي:(Settings- General - Software Updates)



وكان المركز الوطني للأمن السيبرانيّ حذر من ثغرة خطيرة محتملة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون والتي تعمل على اختراق معلومات المستخدمين الشخصية.

