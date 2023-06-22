انت الأن تتابع خبر الخراف المستوردة من الأردن .. كم سعرها في الأسواق القطرية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنتْ وزارة التّجارة والصناعة القطرية عن بدء طرح أضاحي العيد بأسعار مدعومة للقطريين، اعتبارا من اليوم، من بينها الأضاحي المستوردة من الأردن، وذلك ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى ضبط السوق خلال فترة عيد الأضحى المُبارك.



وتهدف المبادرة الى تحقيق الاستقرار بالأسعار، وخلق توازن بين العرض والطلب واستقرار السوق المحلي خلال مواسم معينة يزداد فيها الطلب على العرض، والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير المُبررة في تلك الفترات الموسمية، وتوفير سلعة أساسية بسعر مقبول للمُستهلكين.



وتشتمل الأضاحي التي سيتم توفيرها للقطريين بموجب المبادرة، على خراف محلية وأخرى مستوردة من الأردن، تعرف في قطر على نطاق واسع بـ "اللحوم العربية"، حيث يفضلها القطريون نظرا لتميزها بمواصفات ومقاييس جودة عالية، ما يجعلها تلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين على اختلاف شرائحهم في السوق القطري.



ويتم تنفيذ مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين القطريين بحسب وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من اليوم الخميس وتستمر حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك الذي يصادف الأول من الشهر المُقبل.



ووفقا للمبادرة، سيتم بيع الخراف المحلية والمستوردة بسعر 1000 ريال (274 دولارا) للخروف وزن 40 كيلو غراما فأكثر، وسيتم تخصيص رأس واحد من الخراف لكل مواطن.



وبموجب المبادرة، سيتم توفير نحو 30 ألف رأس من خراف الأضاحي المحلية والمستوردة للمواطنين.



وكان تجار ماشية وشركات استيراد وتصدير قطرية أعلنوا عن توجههم لاستيراد كميات كبيرة من خراف الأضاحي لعيد الأضحى المبارك من الأردن.



وتتراوح أسعار الخراف المستوردة من الأردن في الأسواق القطرية خارج المبادرة، ما بين 1200 إلى 1400 ريال (329.6 إلى 384.6 دولار) للخروف الذي يتراوح حجمه ما بين 30 إلى 40 كيلوغراما.

