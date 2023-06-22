انت الأن تتابع خبر الصيادلة: أسس جديدة للتعاقد مع شركات التأمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة انه تم الاتفاق على الاسس الجديدة التي تحكم العلاقة بين نقابة الصيادلة كممثل لصيدليات المجتمع وبين شركات وادارات وصناديق التأمين.



ومن أبرز تلك الأسس، تنظيم أليات تسديد المطالبات المالية للصيدليات، نسبة الخصم ستصبح 3% بدلاً من 6% اعتباراً من بداية العام المقبل وبعض الادويه نسبه الخصم صفر.

كما نصت الأسس على الغاء عقود التأمين للصيدليات التي تخالف الاسس و تمارس اي نوع من المضاربات من جميع الجهات التأمينية.

وقال العبابنة ان النقابة توصلت من خلال الحوار الجاد والمسؤول برعايه محافظ البنك المركزي واداره التأمين في البنك الى ارضية مشتركة مع ممثلي اتحاد شركات التأمين الذين ابدوا تعاون وتفهم لمطالب النقابة ووجهات نظرها.

وقدم العبابنة الشكر لكل من ساهم في انجاح الحوار وكذلك للزميلات والزملاء الصيادلة لمواقفهم المشرفة في الوقوف خلف نقابتهم ومجلس النقابة في سعيها للحفاظ على حقوقهم مؤكدا ان المجلس يتابع العديد من ملفات المهنة مع الجهات المختصة للوصول الى نتائج تلبي تطلعات الهيئة العامة بمختلف قطاعات المهنة.