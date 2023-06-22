انت الأن تتابع خبر كبير مستشاري بايدن يزور السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع "أكسيوس" عن مصادره، أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للطاقة آموس هوكستين، سيزور السعودية هذا الأسبوع ليبحث مع المسؤولين السعوديين سبل التطبيع بين تل أبيب، والرياض.



وأفاد الموقع الأمريكي بأن زيارة هوكستين للرياض، هي جزء من الدفع الدبلوماسي من قبل البيت الأبيض لمحاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الأمريكية السعودية وتشمل اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية والاحتلال .



وكشف المصدر أن بين القضايا التي من المتوقع أن يناقشها هوكستين، دعم الولايات المتحدة برنامجا نوويا مدنيا في المملكة يتضمن تخصيب اليورانيوم، معتبرا أن هذه القضية تمثل أصعب القضايا وأكثرها حساسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية وبين واشنطن والاحتلال



وذكر "أكسيوس" أن أي صفقة أمريكية سعودية لتطوير العلاقات سيكون لها مكون اقتصادي رئيسي.



وكان موقع "أكسيوس" قال في وقت سابق إن إدارة بايدن ترغب في حسم صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة قبل انشغال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية.

