انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة مصابي انفجار باريس إلى 37 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة إصابات الانفجار الناجم حسب المعلومات الأولية عن تسرب للغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية باريس إلى 37 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.



وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث في الدائرة الخامسة بالمدينة، إن "حصيلة إصابات الانفجار في باريس وصلت إلى 37"، مؤكدا أن "4 من المصابين في حالة حرجة".



ورجح وزير الداخلية الفرنسي فقدان اثنين آخرين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك تحذير مسبق قبل الانفجار، وسببه لا يزال مجهولا".



وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي، عن تعاطفه مع الجرحى والمفقودين.



وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم قطع إمدادات الغاز في الحي الذي وقع فيه الانفجار تماما.



ودمر الانفجار واجهة مبنى يضم مدرسة التصميم التابعة لأكاديمية باريس الأمريكية. وقال مكتب المدعي العام في باريس إن من السابق لأوانه تحديد سبب الانفجار.

