انت الأن تتابع خبر كشف تفاصيل مثيرة عن مالك الغواصة المفقودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلط الإعلام الأمريكي الضوء على طاقم الغواصة تيتان المفقودة في المحيط الاطلسي



وكشفت وسائل اعلام امريكية تفاصيل مثيرة عن رئيس ومؤسس شركة "أوشن غايت اكسبديشن"، ستوكتون راش، المفقود مع 4 آخرين على متن غواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي قرب حطام سفينة "تيتانيك" المنكوبة.



وتنحدر زوجة راش، الذي كان على رأس الغواصة المتجهة في رحلة سياحية إلى مكان حطام "تيتانيك"، عندما اختفت يوم الأحد الماضي، من عائلة اثنين من الركاب الأثرياء الذين كانوا يستقلون الدرجة الأولى، ولقوا حتفهم عندما غرقت السفينة في عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، في كارثة أودت بحياة أكثر من 1500 شخص.



فويندي راش هي حفيدة حفيدة إيزادور وإيدا ستراوس، وهما من بين أغنى الأشخاص على متن الرحلة المشؤومة عبر المحيط الأطلسي، وفقا للسجلات المؤرشفة التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".



وأفاد ناجون بأنهم رأوا إيدا ستراوس ترفض مكانا على قارب نجاة، بينما حاولت أطقم العمل إنقاذ أكبر عدد ممكن من النساء والأطفال على متن القارب.



وبدلا من ذلك، قررت البقاء على متن السفينة مع زوجها، وشوهد الزوجان وهما يقفان ممسكان ببعضهما البعض على سطح "تيتانيك" أثناء غرقها في المياه الجليدية.



وتم العثور على جثة إيزادور ستراوس في البحر بعد أسابيع من غرق "تيتانيك"، ولكن لم يتم العثور على جثة زوجته.



وتم تصوير قصة حبهما المأساوية في النسخة الخيالية للمأساة، في فيلم للمخرج جيمس كاميرون عام 1997، والذي يظهر مشهد زوجين مسنين يتمسكان ببعضهما البعض في السرير مع ارتفاع المياه من حولهما.



وويندي راش من نسل إحدى بنات الزوجين، وتدعى ميني شتراوس. حيث تزوجت ميني من الدكتور ريتشارد ويل في عام 1905، وشغل ابنهما ريتشارد ويل جونيور منصب رئيس "Macy’s New York".



وقال جوان أدلر، المدير التنفيذي لجمعية ستراوس التاريخية، إن ابنه ريتشارد ويل الثالث، هو والد ويندي راش.



واختفى ستوكتون راش، 61 عاما، يوم الأحد مع 4 آخرين على متن غواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غايت اكسبديشن"، خلال نزولها لمدة 8 ساعات على ارتفاع 12500 قدم، إلى قاع المحيط الأطلسي قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا.

