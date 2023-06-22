انت الأن تتابع خبر الغرب من جديد: لا انضمام لأوكرانيا للناتو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ما زال الغرب يؤكدون مرارا وتكرارا ،للسامع قبل القاريء، بأنه لا انضمام لأوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ( ناتو)، وهذا الملف سياسي بحت، وبحاجة إلى دراسة عميقة لكافة أبعادة العسكرية والإقتصادية على الجانب الأوروبي، وخصوصا أمريكا.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل انتهاء الحرب أمر غير وارد".



ونقلت (دويتشه فيله) عن بيان حكومي ،الخميس، أن شولتس "أكد ذلك للحكومة الأوكرانية نفسها"، متعهدا بدعم أوكرانيا طالما أن هناك حاجة لذلك.

وأشار إلى أن إجمالي المساعدات المدنية والعسكرية المقدمة من ألمانيا لاوكرانيا بلغت حتى الآن 16,8 مليار يورو.

وتوقّع محللون سياسيون بأن أوكرانيا تحاول العزف على وتر تمثيل أوروبا في حربها الباردة مع روسيا، وبالتالي محاولة الإستفادة من المزايا السياسية والإقليمية التابعة لهذا التمثيل المزعوم، ولعل أهمها انضمام أوكرانيا لحلف شمال االأطلسي، وما سيلحقه من تبعات عسمرية واقتصاجية وسياسية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ،في تصريح سابق، إن بلاده لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال بايدن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمرَ" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.



ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروسيا، بأنه "غير مسؤول بالكامل".



وهذه الخطوة ثمرة اتفاق أعلن في مارس/آذار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.



وتأتي تصريحات بايدن فيما يستعد الناتو لعقد قمته السنوية في فيلينوس بدولة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز القادم.



ويعكس تصريح بايدن الموقف المعروف عن الانقسام داخل الحلف بشأن مسألة تعجيل الانضمام التي تعارضها واشنطن وألمانيا والمجر.



وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قد أعلن -أمس الجمعة- أنه لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح "عضوا في الحلف في وقت معين".



ورغم ذلك، يأمل الحلف في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.