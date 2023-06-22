انت الأن تتابع خبر الإمارات تطلق مبادرة "الأندلس تاريخ وحضارة" والأن مع التفاصيل

رياض - احمدصلاح - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "الأندلس تاريخ وحضارة"، برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بغية الانفتاح على الحضارات والثقافات والأديان.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) "يأتي إطلاق هذه المبادرة التي تستمر فعالياتها ستة أشهر في شراكة مع مملكة إسبانيا.. تعبيرا عن إيمان دولة الإمارات الراسخ بحتمية الانفتاح على الحضارات والتلاقي بين الثقافات والأديان."

وقال رئيس لجنة المبادرة محمد المر، إن إطلاقها يأتي ضمن الاهتمام الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإرث الإنساني أينما وجد، عبر المشاركة الجادة في حفظه وترميمه والتعريف به ونشره عالميا.

وتشمل المبادرة، فعاليات فنية وثقافية متنوعة، منها معرض للمقتنيات الفنية الأندلسية يستضيفه مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وينطلق في تشرين الأول 2023 ولمدة ستة أشهر، وندوتان ثقافيتان يشارك فيهما متخصصون وعلماء في الدراسات الأندلسية بتخصصاتها الثقافية والأدبية والعلمية، تستضيف إسبانيا الندوة الأولى في أيلول 2023، بينما تستضيف دولة الإمارات الندوة الثانية في شباط 2024.

كما تشمل عددا من العروض الفنية والموسيقية من موشحات أندلسية، والأوركسترا السمفونية، والفلامينكو، وأنغام عربية وإسبانية.

