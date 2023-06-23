انت الأن تتابع خبر العثور على حطام أثناء البحث عن غواصة مفقودة في أمريكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن غواصة مفقودة على متنها 5 أشخاص، على "حطام" قرب موقع تحطّم "تايتانيك"، وفق ما أفاد عناصر إنقاذ الخميس.



وقال خفر السواحل الأميركي في تغريدة "يقيّم خبراء ضمن القيادة الموحدة المعلومات".



وعلى متن الغواصة أميركي وفرنسي وبريطاني وباكستانيان، وقد باشرت الغواصة التي تتسع لخمسة أشخاص ويبلغ طولها 6,5 أمتار، رحلتها الأحد باتجاه الأعماق.



وكان من المقرر أن تعود إلى سطح البحر بعد سبع ساعات لكن الاتصال فقد بها بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.



وحذر خفر السواحل الأميركيين ظهر الثلاثاء من توفر "قرابة 40 ساعة من الهواء الذي يسمح بالتنفس" فقط على متن الغواصة.



وقدر رجال الإنقاذ أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة "تايتن" التابعة لشركة "أوشنغيت إكسبدشنز" الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش.

