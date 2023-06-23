انت الأن تتابع خبر بث خطبة يوم عرفة بـ 20 لغة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال الاستعدادات لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة خلال حج هذا العام بـ20 عشرين لغة عالمية.

واللغات التي ستبث بها خطبة عرفة لهذا العام هي: الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسي، التركي، البنجابي، الصيني، ملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية ، الأمهرية، الألمانية، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنة، الفلبينية.

وقال السديس إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى إيصال الخطبة للمسلمين في شتى أنحاء العالم، واستهداف أكثر من ٣٠٠ مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، إلى جانب إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه، ومزيد من الخدمة لضيوف الرحمن والمسلمين في شتى أنحاء العالم.